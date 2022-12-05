«الصحة»: افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية بـ4 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظات الغربية والقاهرة والإسكندرية وقنا، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالعفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعمال التطوير والافتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بوحدات ومراكز صحة أسرة شبرابابل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ورعاية الطفل بالعباسية بمحافظة القاهرة، ومركز طب أسرة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ووحدة الخطارة الصحية بنقادة بمحافظة قنا، كما تم تزويد مركز التأهيل الحسي والحركي والنفسي بوحدة المركز المتميز بسفلاق بسوهاج بأحدث الأجهزة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تفعيل عمل الجلسات بقسم العلاج الطبيعي في مستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وتوفير جهاز تنبيه كهربائي بقسم العلاج الطبيعي في مستشفى سفاجا العام بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم تكثيف المرور على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الدقهلية لتحقيق المستهدف من تطبيق بروتوكول التعاون بين وحدات الكلى والعلاج الطبيعي، كما تم المرور علي مستشفيي المنيرة وامبابة العام لمتابعة سير العمل بأقسام العلاج الطبيعي.

كما تم عقد عدة دورات لتدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على أساسيات التعامل مع مريض الغسيل الكلوي ودور العلاج الطبيعي في علاج العديد من الأمراض مثل أمراض الكلى وتشوهات العمود الفقري، والتهاب أوتار الكتف، وحالات التليف الرئوي، وعلاج الإلتهاب السحائي، وذلك بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والشرقية وقنا والغربية والاسكندرية، وذلك حرصاً على استمرار العملية التعليمية ورفع كفاءة خريجي كليات العلاج الطبيعي لتذليل كافة العقبات والمشكلات للوصول إلى أفضل معدلات الأداء.