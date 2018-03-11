الصحة: افتتاح 3 مدارس للتمريض بمستشفيات الصحة النفسية

أحمد صبرى:أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية عن افتتاح 3 مدارس للتمريض "بنين" بمستشفيات الصحة النفسية بمحافظات المنيا وبورسعيد والشرقية وذلك ببداية العام الدراسى الجديد.وأوضحت الدكتورة منى عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، أنه تم افتتاح عيادة للتشخيص الم

أحمد صبرى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية عن افتتاح 3 مدارس للتمريض “بنين” بمستشفيات الصحة النفسية بمحافظات المنيا وبورسعيد والشرقية وذلك ببداية العام الدراسى الجديد.

وأوضحت الدكتورة منى عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، أنه تم افتتاح عيادة للتشخيص المزدوج للسيدات بمستشفى العباسية، كما تم تشغيل قسم الرعاية النهارية بمستشفى المطار للصحة النفسية، لافتة الى أنه تم تشغيل خدمات الخط الساخن للإدمان بمستشفى العزازى ومركز شبرا قاص.

وأضافت أنه تم إدخال نظام الباركود لتسجيل مرضى الإدمان لسهولة استرجاع بيناتهم، ولتلافي وجود أخطاء عند الادخال، كما تم ادخال مستشفى العزازي بالشرقية ضمن مستشفيات “برنامج المرصد القومي للمخدرات” ليصل عددهم إلى 16 مستشفى حتى الان وهم العباسية وحلوان والمطار والخانكة وبنها وشبين الكوم وطنطا وشبرا قاص والمعمورة وعباس حلمي وبورسعيد والمنيا واسيوط واسوان والدميرة،والعزازى.

