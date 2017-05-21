الصحة: افتتاح 20 وحدة لعلاج السموم بالمحافظات

أحمد صبريأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تجهيز 20 وحدة سموم جديدة بالمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدًا لافتتاحها قبل نهاية العام الحالي 2017.وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات، أن المستشفيات الجاري استحداث وحدة سموم بها هي: "مستشفى ناصر بقليوب، بورسعيد، قنا، منوف، الغر

أحمد صبري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تجهيز 20 وحدة سموم جديدة بالمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدًا لافتتاحها قبل نهاية العام الحالي 2017.

وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات، أن المستشفيات الجاري استحداث وحدة سموم بها هي: “مستشفى ناصر بقليوب، بورسعيد، قنا، منوف، الغردقة بالبحر الأحمر، أسيوط، الطور بجنوب سيناء، أم المصريين بالجيزة، زايد آل نهيان بالقاهرة، الفيوم ، العامرية بالإسكندرية، كفر الدوار بالبحيرة، مطروح، بنى سويف، كفر الشيخ، الاحرار بالشرقية، دمياط، سوهاج، السويس وأسوان”.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه كان لدى وزارة الصحة 3 مراكز فقط لعلاج السموم على مستوى الجمهورية حتى عام 2015، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة تستهدف إنشاء وحدة لعلاج السموم بكل محافظة وذلك على مرحلتين المرحلة الأولى، تستهدف إنشاء وحدة لعلاج السموم بالمستشفيات العامة بـ27 محافظة تقدم خدمة المستوى الثالث للإحالة، وأن المرحلة الثانية تستهدف باقي المستشفيات العامة والمركزية لتقديم خدمة الاسعافات الاولية لحالات السموم.

وأكد مجاهد أنه تم توزيع 20 جهاز للتحليل الطيفى للأدوية والمخدرات وتركيبهم بالمستشفيات والتدريب على كيفية استخدامهم، لافتًا إلى أنه تم استصدار أمر توريد لمضادات السموم الضرورية، وجارى توزيعها بوحدات السموم.

وأضاف مجاهد أنه تم تدريب 25 فردًا من أطباء وتمريض وصيادلة وفني معمل على التعامل مع حالات السموم بـ 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع جامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد، وجارى التنسيق لتدريب باقى محافظات الجمهورية.