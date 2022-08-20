«الصحة»: افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظتي بني سويف والشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظتي بني سويف، والشرقية، وذلك خلال الشهر الماضي، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح 5 أقسام للعلاج الطبيعي في محافظة الشرقية، بوحدات شيط الهوا، إدارة الإبراهيمية، والمناصرة، إدارة مشتول السوق، وطوخ، إدارة أبو كبير، والمركزين الطبيين بالحي الـ 16، والعاشر (أ) التابعين لإدارة العاشر من رمضان، لافتًا إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي، بمستشفيي ناصر العام، والحميات، بمحافظة بني سويف.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي للأطفال بوحدة شبرا النخلة، إدارة بلبيس، وقسما للعلاج الطبيعي، بمستشفى حروق ههيا، بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى تطبيق بروتوكول العلاج الطبيعي بأقسام الكلى في مستشفيات كفر الشيخ العام، ودسوق العام، والحامول المركزي.

ومن جانبه، نوه الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى وضع خطة لتنفيذ 104 دورات تدريبية بمختلف المحافظات، لتدريب ورفع كفاءة فرق العمل من الأطباء والفنيين والتمريض، بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي في جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة عام 2022/2023.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت توفير الخدمات الطبية الطارئة بالمجان، لـ 18 ألف و939 مواطن، والتي تمثلت في أسرة العناية المركزة، ورعايات الحروق، والحضانات، وذلك عبر الخط الساخن (137) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي تم توفيرها تضمنت 660 سرير رعاية أطفال، و4 آلاف و563 حضانة، و78 سرير رعاية حروق، مشيرًا إلى توفير 6 آلاف و835 كيس دم لمرضى الطوارئ، إلى جانب خدمة المشورة للحالات الطارئة التي يقدمها الخط الساخن 137.