«الصحة»: اعتماد مستشفى دار الشفاء طبقاً لمعايير الرقابة المعترف بها دوليًا

أعلنت

الصحة والسكان، اجتياز مستشفى دار الشفاء، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمعايير الاعتماد القومية، وفقاً للنسخة المحدثة لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، المعترف بها دولياً من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى دار الشفاء يقدم خدماته في تخصصات (الجراحات العامة، جراحات العظام، جراحات المخ والأعصاب، طب النساء والتوليد، العيون، والأنف والأذن والحنجرة)، فضلاً عن أقسام القسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب.

وتابع «عبدالغفار» أن مستشفى دار الشفاء يتميز بتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، والتي تُعد عاملاً أساسياً ومكملاً في علاج المرضى، لافتاً إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى تقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

ومن جانبها، أوضح الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن اعتماد مستشفى دار الشفاء، يأتي ضمن خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتسجيل واعتماد المستشفيات التابعة لها، لافته إلى أنه جاري العمل على تنفيذ خطط الاعتماد الخاصة بباقي المستشفيات التابعة للأمانة التي تتنوع ما بين مستشفيات متعددة التخصصات، وأحادية التخصص، ومراكز أورام، وذلك من خلال استخدام أداة التقييم الذاتي الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة “GAHAR”.

وأشارت «إبراهيم» إلى أن مستشفى دار الشفاء قدم خدماته خلال العام الماضي لـ 9000 حالة في الأقسام الداخلية، فضلاً عن إجراء 7600 عملية جراحية، واستقبل 93 ألف مواطن في العيادات الخارجية، و11 ألف مواطن على قسم الطوارئ بالمستشفى.