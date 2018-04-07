الصحة: استقبال 89 مواطنًا للاشتباه بتسمم غذائي في القليوبية

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال مستشفيات القليوبية لـ89 مواطنا لديهم أعراض ارتفاع بدرجة الحرارة، وقيء وإسهال، إثر تناولهم وجبات جاهزة مساء أمس الجمعة.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإصابات كانت فى مكانين مختلفين بالمحافظة، الأول فى إحدى ا

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال مستشفيات القليوبية لـ89 مواطنا لديهم أعراض ارتفاع بدرجة الحرارة، وقيء وإسهال، إثر تناولهم وجبات جاهزة مساء أمس الجمعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإصابات كانت فى مكانين مختلفين بالمحافظة، الأول فى إحدى الجمعيات الخيرية خلال الاحتفال بيوم اليتيم، حيث أصيب 67 مواطنا، تماثل أغلبهم للشفاء بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، فيما تبقى 24 بمستشفى ناصر العام حالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف “مجاهد” أن الواقعة الثانية كانت فى مدرسة بهتيم التجريبية حيث كان يتم الاحتفال أيضا بيوم اليتيم، مشيرا إلى استقبال مستشفى بهتيم العام لـ 22 مواطنًا إثر تناولهم وجبات غذائية جاهزة.