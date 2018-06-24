«الصحة»: استقبال 41 طالبًا خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية اليوم

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، تقديم الخدمة الطبية لـ41 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وذلك خلال امتحانات اليوم الأحد.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف 37 حالة بموقع اللجان، وغادروا بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمة، فيما

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، تقديم الخدمة الطبية لـ41 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وذلك خلال امتحانات اليوم الأحد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف 37 حالة بموقع اللجان، وغادروا بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمة، فيما تم حجز ٤ حالات بمستشفيات الوزارة، منهم حالتان بأسيوط وأخري بالمنيا والحالة الرابعة بالمنوفية، لافتاً إلى أن الحالات تراوحت ما بين إغماء، وهبوط عام، ومغص معوى، وضيق بالتنفس، وارتفاع بدرجة الحرارة، وحالات نفسية.

وأكد “مجاهد” أنه يوجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية عضو من الفريق الصحي (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلى إحالة.

ولفت “مجاهد” إلى الدفع بـ1200 سيارة إسعاف توجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية.