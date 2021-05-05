الصحة : استقبال 3.4 مليون جرعة لقاح «كوفاكس» الشهر الجاري.. ومليون «سينوفارم»

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم نسبة الإشغال الحالي في أسرة الداخلي بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، وموقف توافر الأكسجين.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجان داخلية بمديريات الشؤون الصحية لمتابعة تأمين تانكات الأكسجين، ووضع ومتابعة وتدشين خطط السلامة المهنية في مستشفيات الفرز والعزل والحميات والصدر داخل المحافظة.

إلى جانب اللجان المشتركة التي تم تشكيلها في هذا الصدد من قبل المحافظة بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والجهات المختصة.

واستعرضت الوزيرة بياناً بالأجهزة التي تم توفيرها للمحافظات والتي تضمنت مركزات الاكسجين، وماكينات الغسيل الكلوي، وأجهزة تنفس، وأسطوانات أكسجين، وأجهزة صدمات، وأسرة رعاية وغيرها من المستلزمات الطبية.

وتناولت وزيرة الصحة الموقف الحالى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأشارت فيما يتعلق باللقاحات الواردة من “كوفاكس” إنه سيتم توريد 1.7 مليون جرعة في خلال الأسبوع القادم ويلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجارى.

إلى جانب لقاح “سينو فارم”، فإنه من المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجارى أيضاَ، هذا فضلاً عن لقاح “سينوفاك”، والذي سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع.

وذكرت أنه من المقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة القادمة، مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الدولة فى التوسع فى أماكن توفير اللقاح للمواطنين، من خلال إقامة مركز تقديم اللقاحات الموسع بأرض المعارض بالقاهرة.

ونوهت كذلك إلى أعداد من تلقوا اللقاح من المواطنين المصريين العاملين في مختلف القطاعات فى عدد من المحافظات، ومن بينهم العاملون في القطاع السياحي.