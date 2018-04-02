الصحة: استحداث 3 دبلومات مهنية تخصصية في علاج الإدمان

أحمد صبرى وافق الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، على استحداث 3 دبلومات مهنية تخصصية جديدة في علاج الادمان، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الاطباء بالعباسية والذي افتتح تطويرة رئيس الجمهورية في مايو 2017 .جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بمشكلة الادمان في مصر ودعماً لتد



أحمد صبرى

وافق الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، على استحداث 3 دبلومات مهنية تخصصية جديدة في علاج الادمان، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الاطباء بالعباسية والذي افتتح تطويرة رئيس الجمهورية في مايو 2017 .

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بمشكلة الادمان في مصر ودعماً لتدريب الأطباء للرفع من مستوي مهاراتهم، بما يعود بالإيجاب في النهاية علي صحة المريض المصري.

وأوضح الدكتور أسامة الشاذلي مدير عام المعهد القومي لتدريب الاطباء، ان الدبلومة الاولى لعلاج الادمان للأطباء الحاصلين على شهادة تخصصية في الطب النفسي لافتا الى ان مدة الدراسة 528 ساعة مقسمة على تدريب عملي ونظري على مدار عام كامل.

وأضاف ان الدبلومة الثانية موجهة للأخصائيين النفسيين الحاصلين على شهادة جامعية في علم النفس وتشمل مدة الدراسة 528 ساعة بواقع يومين دراسة في الاسبوع ، والبرنامج التدريبي الثالث، هو الاول من نوعه في مصر والعالم العربي حيث يمنح شهادة مؤهل تعافى من الادمان، وذلك للحاصلين على مؤهل عالي والعاملين وذوي الخبرة في مجال الادمان حيث يتم الاستعانة بهم كمرشدي للمرضى للتعافي من الادمان ويستمر لمدة 6 اشهر باجمالي 264 ساعة تدريبية.

