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الصحة : ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى 33 وتسجيل 17 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة…

المال - خاص 9:49 م, السبت, 14 مارس 20 9:49 م, السبت, 14 مارس 20

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة حتى اليوم، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ “pcr” لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وتم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الحالات من ضمنهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا منهم حالتين عائدين من الخارج واحدة من السعودية والأخرى من الإمارات، والباقين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وكشف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 110 حالات من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التى توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس).

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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بقلم المال - خاص

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