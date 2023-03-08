الصحة: ارتفاع ضحايا «قطار قليوب» إلى 4 وفيات و23 مصابا

لقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب 23 آخرون في حادث انحراف قطار عن مساره بمدينة قليوب شمالي القاهرة مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وكان مصدران أمنيان بمديرية أمن محافظة القليوبية التي تتبعها قليوب قال لرويترز يوم الثلاثاء إن شخصا توفي وأصيب 18 آخرون عندما خرج جزء من قطار عن القضبان واصطدم بجزء من رصيف في محطة قطارات.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان إن القطار، الذي كان متجها من القاهرة إلى مدينة منوف بمحافظة المنوفية بدلتا النيل، اصطدم في مصد الحماية في نهاية الرصيف بعد تجاوزه المنطقة المقرر الوقوف بها، وهو ما تسبب في خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.

وأضافت أن وزير النقل أمر بتشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الحادث وتحديد المسئولين.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إن ثلاثة مصابين تلقوا الإسعافات في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفى، وخرج 11 مصابا آخرون من المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية. وأضافت أن باقي المصابين لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية في عدة مستشفيات.