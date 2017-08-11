الصحة: ارتفاع ضحايا القطارين إلى 36 قتيلا و123 مصابا

أحمد صبري أعلنت وزارة الصحة و السكان، مساء اليوم، عن ارتفاع ضحايا تصادم قطاري الإسكندرية إلى 36 وفاة وإصابة 123 آخرين. وأشار الدكتور خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 75 سيارة اسعاف ، وهم متواجدون بموقع الحادث الان،

أحمد صبري

أعلنت وزارة الصحة و السكان، مساء اليوم، عن ارتفاع ضحايا تصادم قطاري الإسكندرية إلى 36 وفاة وإصابة 123 آخرين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 75 سيارة اسعاف ، وهم متواجدون بموقع الحادث الان، لافتا الى أنه تم نقل المتوفين 22 الى مشرحة كوم الدكة ، و9 الى مشرحة صدر المعمورة ، و5 الى مشرحة رأس التين ، فيما تم نقل المصابين الى مستشفيات رأس التين ، والجمهورية التابعين للوزارة ، ومصطفى كامل العسكرى ، والشرطة بالاسكندرية ، والميرى.

وأكد مجاهد أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بموقع الحادث الان ويتابع حالة المصابين ، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الاسكندرية ، لافتا الى توافر أكياس الدم والادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت هيئة السكة الحديدية، قالت إنه في تمام الساعة الثانية والربع مساء اليوم الجمعة، اصطدم القطار رقم 13 إكسبريس (القاهرة – الإسكندرية)، بمؤخرة قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية)، بالقرب من محطة خورشيد، على خط (القاهرة – الإسكندرية).