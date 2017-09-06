الصحة: ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين إلى 63

وكالات: أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة 5 حجاج بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 63. وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أن المتوفين الـ5 هم: ليلي عبدالحميد أحمد محمد، تتبع حج السياحة، من محافظة الدقهلية، ور

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة 5 حجاج بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 63.



وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أن المتوفين الـ5 هم: ليلي عبدالحميد أحمد محمد، تتبع حج السياحة، من محافظة الدقهلية، ورضا إبراهيم السيد حميدة، حج فرادى، وزينب محمد قطب الأشوح، حج فرادى، ومحمود محمد الحسيني العناني، يتبع حج القرعة، من محافظة الغربية، وإيمان عزت حنفي، تتبع حج الهيئات، من محافظة القاهرة.



وأشار “الأنصاري” إلى أن جميعهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، لافتاً الى أن الأربع حالات الأولى توفوا بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، أما الحالة الأخيرة توفيت بالمدينة المنورة.



وأضاف رئيس بعثة الحج الطبية، أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.