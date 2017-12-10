الصحة : اختفاء بعض الأدوية سببه نقص المواد الخام عالميا

أحمد صبرى قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، إن اختفاء ونقص الأدوية فى مصر؛ سببه الرئيسي ندرة ونقص المواد الخام المكونة لها عالميا، مما يجعل استئناف إنتاجها صعبا إضافة إلى توقف بعض الشركات عن استيراد تلك الأصناف، وهو ما جعل الدولة تتدخل لاستئناف استيراد بعض الأنواع اله

أحمد صبرى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، إن اختفاء ونقص الأدوية فى مصر؛ سببه الرئيسي ندرة ونقص المواد الخام المكونة لها عالميا، مما يجعل استئناف إنتاجها صعبا إضافة إلى توقف بعض الشركات عن استيراد تلك الأصناف، وهو ما جعل الدولة تتدخل لاستئناف استيراد بعض الأنواع الهامة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسؤليتى” على قناة صدي البلد، أن الوزارة تقوم شهريا بمتابعة الكميات الناقصة عبر خط تليفون ساخن للشكاوى يمكن المواطن لمعرفة العقار البديل للناقص، إضافة إلى إرشاده إلى أقرب صيدلية يوجد بها العقار الذي يتم البحث عنه.