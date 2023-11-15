الصحة: إنفاق 3 مليارات جنيه سنوياً على تطعيمات الأطفال والمسافرين

تبذل وزارتا الصحة والتعليم العالى، جهودا كبيرة من أجل مواجهة العدوى والأوبئة التى يمكن أن تنتشر فى أى وقت، وهو الأمر الذى يكلف الدولة سنويًا ما يفوق 3 مليارات جنيه، لتطعيمات الأطفال والمسافرين فقط.

ومع ما يشهده العالم من تقدم تكنولوجي، يمكن الاعتماد عليه حتى فى محاربة الأوبئة والعدوى، حرصت وزارة التعليم العالى ومن خلال اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبمشاركة مسئولين فى وزارة الصحة، على عقد مؤتمر مؤخرًا لمناقشة أحدث ما توصلت له جهود محاربة العدوى.

وقال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الوقاية، إن الوزارة تعتمد العديد من الخطط لمواجهة كل الأوبئة أو العدوى التى يمكن أن تظهر فى أى توقيت.

ولفت إلى أن %80 من العوامل المستخدمة فى «الإرهاب البيولوجي» حيوانية المنشأ، وتابع أنه سنويًا تظهر 5 أمراض بشرية جديدة، من بينها 3 أمراض حيوانية المنشأ.

والإرهاب البيولوجى هو الإطلاق المتعمد للفيروسات أو البكتيريا أو المواد السمية أو غيرها من العوامل الضارة الأخرى المتسببة فى المرض أو الوفاة للبشر أو الحيوانات أو النباتات.

وأشار «قنديل» -فى تصريحات لـ”المال”- إلى أن أى دولة فى العالم مهما كانت إمكانياتها، يمكن أن تواجه الوباء أو العدوى فى أى وقت، لافتا إلى أن الفيصل الوحيد فى هذا السياق هو مدى استعداد المؤسسات الصحية على التعامل مع الأمر ومواجهته.

وأكد أن وزارة الصحة تقوم بتحليل ما يقرب من 600 ألف عينة، تشمل المطاعم ومحطات مياه الشرب ومحلات بيع السلع الغذائية، وهى الخطوة التى تتم بشكل دورى على مدار العام، لرصد أى عدوى أو ميكروبات.

واستكمل أن الوزارة لديها خريطة «حشرية» لمحافظات الجمهورية، وهى توضح أنواع الحشرات المنتشرة فى كل محافظة على حدة، ونوع العدوى التى يمكن أن تنقله للأشخاص.

وحول الإجراءات التى تتبعها الوزارة على معبر رفح البري، قال «قنديل» إن كل المعابر المصرية بها فرق لرصد العدوى أو الإصابات التى يمكن أن تسببها.

وقالت الدكتورة غادة إسماعيل، مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى لدى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن اللجنة تعمل بشكل مستمر على ملف مكافحتها فى مصر، مضيفة أن هناك تعاونا مع العديد من الدول الأفريقية فى هذه الخطوات.

وأوضحت إسماعيل فى تصريحات لـ”المال»، أن المرحلة الحالية تشهد العمل على رفع كفاءة برامج الوقاية من العدوى فى كل محافظات مصر، وبما يقلل من نسبة الإصابة بها.

وأشارت إلى أن مصر لديها قدرات وإمكانيات هائلة، وهو ما برز بشكل واضح، عقب إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سى «الالتهاب الكبدى الوبائي» لمكافحته، وشملت عملية المسح ما يقرب من 60 مليون مصرى خلال فترة زمنية قصيرة، لافتة إلى نجاح الحكومة فى القضاء على هذا الفيروس بعدما كانت تتصدر الدول الأكثر انتشارا له.

واعتبرت أن المبادرات التى تطلقها الدولة كان لها بالغ الأثر فى عملية التصدى للأمراض والعدوى، مشيرة إلى أن إجمالى عددها حتى الآن بلغ 16 مبادرة.

ولفتت إلى أن جزءا من البرامج التى يتم العمل على تنفيذها شمل تفعيل الصحة فى المنطقة العربية والأفريقية عبر التطبيقات الإلكترونيات الجديدة، مشيرًة إلى أن أحد هذه البرامج تضمن متابعة غرفة كل مريض ومدى التزام الأطباء وأطقم التمريض بالحالات التى تخضع للعلاج من خلال جهاز يوضع فى الغرفة.

وقال الدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة مجموعة اشتيو لايف ساينس «إس إل إس» للحد من العدوى والوقاية من الأوبئة، إن رؤية المجموعة تتماشى مع خطة الدولة المصرية للتوعية من العدوى خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أهمية التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض الموسمية للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى حرص وزارة الصحة على تطوير مهارات وقدرات الكوادر العاملة فى القطاع الطبى.