الصحة: إغلاق مستشفى نور الحياة للخصوبة بسبب مخالفات

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إغلاق مستشفى نور الحياة للخصوبة، الكائنة بمنطقة مدينة نصر، لوجود مخالفات جسيمة بها تتنافى مع قواعد السلامة الصحية والمهنية، وحفاظاً على صحة المرضى.وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه أثناء مرور لج



أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إغلاق مستشفى نور الحياة للخصوبة، الكائنة بمنطقة مدينة نصر، لوجود مخالفات جسيمة بها تتنافى مع قواعد السلامة الصحية والمهنية، وحفاظاً على صحة المرضى.

وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه أثناء مرور لجنة مكونة من الإدارة المركزية للعلاج الحر على مستشفى نور الحياة للخصوبة أمس الأول ٢١ مارس، وجد مخالفات جسيمة بالمستشفى تضر بالصالح العام، ومنها عدم وجود عناية مركزة كما هو مثبت بالرخصة، كما أن العيادات الخارجية وأماكن فحص المرضى لا تحتوي على أحواض غسيل أيدي أو ستريليوم وهو مايخالف قواعد مكافحة انتقال العدوى.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه بالمرور على جناح العمليات تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى داخل الجناح مع وجود آلات جراحية غير معقمة معدة للاستخدام، لافتاً إلى وجود عدد من أمبولات “أترابيسيلات” مدون عليها “خاص بوزارة الصحة” ومهربة من مستشفيات وزارة الصحة بالإضافة إلى مستلزمات طبية منتهيتي الصلاحية.

ولفت “مجاهد” انه بالمرور على معمل التحاليل الطبية وجد شخص ليس طبيب ولا يحمل تصريح لمزاولة المهنة، مشيراً الى أن عقوبة تلك المخالفة فقط هو سحب ترخيص المنشأة الطبية طبقاً لنص القانون رقم ٥١ لسنة ٨٩، كما تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى، فضلاً عن ضبط مستلزمات وكواشف طبية منتهية الصلاحية وتم حصرها وإعدامها.