الصحة: إعدام 9 أطنان حلوى مولد فاسدة

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 4 أطنان و 928 كيلو جراما من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الفترة من 17 الى 22 نوفمبر 2017، فى حملات مكبرة على مصانع وأماكن العرض والبيع وتداول حلوى المولد في جميع محافظات الجمهورية. وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير الإدارة العامة لم

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 4 أطنان و 928 كيلو جراما من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الفترة من 17 الى 22 نوفمبر 2017، فى حملات مكبرة على مصانع وأماكن العرض والبيع وتداول حلوى المولد في جميع محافظات الجمهورية.



وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إنه تم إصدار منشور لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع مراحل التصنيع والتخزين والعرض والتداول لحلوى المولد.

وقالت ” حمزة ” إن الإعدامات كانت لأصناف عديدة منها ” حلوى كسر وهوالك ومتغيرة فى خواصها، وملبن، وحمص، وعروسة وحصان ملون، حلوى من عجين وسودانى، وفول سودانى، وخامات أولية للحلوى “.

وأضافت أنه تم المرور على 1913منشأة غذائية لإنتاج وبيع الحلوى، فيما تم ضبط 420 كيلو جراما للشك فى صلاحيتها، وسحب 3908 عينة وإرسالها للمعامل لتحليلها للتأكد من سلامتها من حيث الألوان التي تصبغ بها والمواد الخام التي تصنع منها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت عن إعدام 4 أطنان و 838 كيلو جراما من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الفترة من 11 الى 16 نوفمبر 2017 بمحافظات الجمهورية.