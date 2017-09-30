الصحة: إعدام 61 طن أغذية فاسدة خلال 15 يومًا

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 61 طنا و93 كجم أغذية متنوعة، و3314 لتر مشروبات وعصائر ومياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملة مكبرة بمحافظات الجمهورية فى الفترة من 1 الى 15 سبتمبر الحالى.



وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير الإدارة العامة لمراقبة الاغذية، أنه تم ضبط 26 طنا و643 كجم، و254 لتر عصائر ومشروبات، أخرى وذلك للشك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتغيرها فى خواصها الطبيعية، لافتة الى أنه تم سحب 12 الفا و100 عينة وأرسلت للمعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.



وأشارت ” حمزة ” الى أنه تم تحرير 4628 محضرا حيال المخالفات التى تم ضبطها، وذلك بعد المرور على 6 آلاف و622 منشأة غذائية، فيما تمت التوصية بإيقاف 705 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية، سواء للمنشأة أو عدم استخراج شهادات صحية للعاملين بها.



وقالت إنه تم استخراج 11 الفا و972 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين للعاملين فى تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء، فيما تم إصدار عدد 1259 شهادة خاصة برسائل الأغذية التى يتم تصديرها، خلال ذات الفترة الزمنية السابقة.



ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ضرورة التزام العاملين فى مجال الأغذية بكل الاشتراطات الصحية وخلوهم من الامراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية كذلك ضرورة التزام كل المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية.



وأشار ” مجاهد ” الى أن الوزارة ماضية فى حملاتها الرقابية الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتهيب بالمواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.