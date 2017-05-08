الصحة: إعدام 373 طن أغذية فاسدة أبريل الماضي

أحمد صبري: أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 373 طنا و849 كيلو جرام أغذية متنوعة و14 ألفا و874 لتر عصائر لتغيرها فى الخواص الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، جاء ذلك خلال الحملات التى قامت بها إدارة مراقبة الأغذية على محافظات الجمهورية خلال شهر أبريل الماضى.وأوضحت الدكتورة مايسة حمز

أحمد صبري:



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 373 طنا و849 كيلو جرام أغذية متنوعة و14 ألفا و874 لتر عصائر لتغيرها فى الخواص الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، جاء ذلك خلال الحملات التى قامت بها إدارة مراقبة الأغذية على محافظات الجمهورية خلال شهر أبريل الماضى.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم المرور على 17 ألفا و285 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، كما تم سحب 29 ألفا و51 عينة، وأرسلت للمعامل لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأشارت مدير إدارة مراقبة الأغذية إلى تحرير 11 ألفا و851 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 2057 منشأة لوجود مخالفات تؤدى إلى خطر على الصحة العامة أو عدم وجود ترخيص لها.

وأضافت مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه خلال ذات الفترة تم استخراج 30 ألفا و685 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين فى تداول الأغذية، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، لافتة إلى إصدار 2185 شهادة تحت الإشراف الصحى والخاصة برسائل الأغذية التى يتم تصديرها.