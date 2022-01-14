الصحة: إعداد مشروع لتنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، إنه نشهد في مصر استخدام الأدوية بشكل عشوائي، وتداول الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا غير مقبول وغير صحيح.

وأكد “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أنه يوجد مشروع لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج و الإعلانات المرئية على كل وسائل التواصل الاجتماعي، سواء قنوات تلفزيونية وفضائية ومواقع إلكترونية مثل اليوتيوب.

وأضاف أن القانون يتم إعداده وصياغته لمنع ظهور مثل تلك الحالات التي تقوم بإعطاء أدوية دون دراية بالحالة المرضية، والتي تؤثر بشكل سلبي على المواطنين.

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة أنه تم رصد كمامات وماسكات غير طبية، مطالبًا المواطنين بالحصول على الكمامات والماسكات الطبية المعتمدة، وذلك من الأماكن الشرعية وليس مما يتم تداوله بشكل عشوائي.