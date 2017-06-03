الصحة: إطلاق 10 قوافل طبية للمناطق النائية

أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب العلاجي، عن تنفيذ 10 قوافل طبية مجانية خلال شهر رمضان المبارك بمحافظات المنيا والبحر الأحمر واسوان واسيوط والاقصر بواقع قافلتين لكل محافظة، تأتى هذه القوافل فى اطار الاهتمام للوصول الى المواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية ولتوفير المشقة على كبار السن والاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية.



وأوضحت الدكتورة سيدة مشرف مدير عام القوافل الطبية بالوزارة، أنه بدأت أولى هذه القوافل يومى 29 و30 مايو الماضى بمنطقة دهروط مركز مغاغة محافظة المنيا، مشيرة الى اطلاق القافلة الأخرى بذات المحافظة يومى 5 و6 يونيو بمنطقة الجزائر مركز سمالوط.



وأضافت “مشرف” أنه بخصوص قافلتى محافظة الاقصر فسيتم اطلاق الاولى اليوم وغداً بمنطقة المدامود مركز الزيتية والثانية يومى 17 و18 يونيو لمنطقة زرنيخ مركز اسنا.



اما بالنسبة لقافلتى محافظة البحر الاحمر فالاولى تبدأ يومى 5 و6 يونيو بمنطقتى النجدة وزرزارة بوحدة الفيروز مركز الغردقة والثانية يومى 7 و8 بمنطقتى وحدة الزعفرانة ووحدة المينا مركز رأس غارب.



وأوضحت ان قافلتى محافظة اسوان تبدأ الاولى بنجع المحطة وتستمر يومى 6 و7 يونيو، والثانية يومى 13 و 14 بغرب سهيل، بالاضافة الى تنفيذ قافلتين بمحافظة اسيوط تبدأ الاولى بمنطقة الغريب بمركز ساحل سليم وتستمر يومى 6 و7 والاخيرة بعرب العوامر مركز ابنوب يومى 13 و14 يونيو.