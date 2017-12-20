الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية في 14 محافظة

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية، خلال الأسبوع الحالي، في الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر الجاري، بـ 14 محافظة.تأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً، والمحرومة من الخدمات الطبية.وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الط

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية، خلال الأسبوع الحالي، في الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر الجاري، بـ 14 محافظة.

تأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً، والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هي الجيزة، البحر الأحمر، الأقصر، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، الدقهلية، السويس، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، بنى سويف، دمياط، والغربية، وتستمر مدة عمل القافلة ليومين.

وأضافت الصادق أنه تم تنفيذ قافلتين طبيتين يومي 15 و16 ديسمبر في منطقتي الخرمان مركز اطفيح محافظة الجيزة، والشلاتين محافظة البحر الأحمر.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الشغب مركز إسنا محافظة الأقصر، وعرب الرواشدة مركز طوخ محافظة القليوبية، والمقراني مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وقرية 7 العنابر مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، خلال يومي 16 و17 من الشهر نفسه، وتنفيذ قافلة طبية أخرى يومي 17 و18 من الشهر الحالي، في منطقة الشيخ الشاذلي مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.

وأشارت الصادق إلى أنه تم تنفيذ قافلتين طبيتين أخرتين في يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، في منطقتي غزالة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وقرية محمد عبده بحي الجناين محافظة السويس.