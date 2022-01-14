«الصحة»: إطلاق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي «حلايب» (صور)

أطلقت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية ب«حلايب» التابعة لإدارة الشلاتين الصحية، وذلك لخدمة المواطنين من أهالي قرية «حلايب» بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا بكافة المحافظات، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن قافلة «حلايب» انطلقت صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى مساء الغد، وضمت كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة في يومها الأول، قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 156 حالة بمختلف التخصصات الطبية، والاكتشاف المبكر ل16 حالة من الأمراض المزمنة، وتم إجراء 29 فحص معملي، كما تم إجراء عدد 12 أشعة وسونار، علاوة على عقد ندوات تثقيف صحي ل 14 فرد .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل الطلبة بوزارة الصحة والسكان، استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في جميع الأماكن والقرى المحرومة من الخدمات الطبية، والمحافظات الحدودية، لتقديم أفضل خدمات طبية، وتقليل معاناة المواطنين في السفر لمئات الكيلومترات لتلقي الخدمات الطبية في المدن والمحافظات الحضرية.

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