الصحة: إطلاق خطة مواجهة العنف ضد الأطفال مطلع 2018

الخطة تعكس خطورة مواقع التواصل الاجتماعيأحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتعاون مع اليونيسف عن الانتهاء من الإطار الاستراتيجي لخطة القضاء علي العنف والتطرف ضد الأطفال، والتى من المقرر إطلاقها في بداية عام 2018. وأشارت الدكتورة عزة العشماوى، الأ

الخطة تعكس خطورة مواقع التواصل الاجتماعي



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتعاون مع اليونيسف عن الانتهاء من الإطار الاستراتيجي لخطة القضاء علي العنف والتطرف ضد الأطفال، والتى من المقرر إطلاقها في بداية عام 2018.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، في بيان إلى أن الخطة ترتكز علي إنفاذ توصيات دراسة مناهضة العنف ضد الأطفال التي أعدها المجلس واليونيسف عام 2015 الماضى.

وأوضحت “العشماوى” أن الخطة تعكس خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الطفل وبما تتضمنه من أفكار مغلوطة عن الإرهاب والتطرف

وأشارت إلى أن معظم الأطفال يقع ضحايا لقراصنة الانترنت ممن يزجون بهم في جرائم متعددة، كما تترك الجرائم الإلكترونية والتي ترتكب عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، آثارا طويلة المدى تقضى على كرامة ومستقبل الأطفال والمراهقين من الجنسين

ولفتت إلى أنه قد تبلغ فى الحالات الأشد وطأة نشر الفكر الإرهابي الداعشى والمتطرف لدرجة تدمر مستقبلهم وتخلق منهم مشروع شباب إرهابيين بتجنيدهم من خلال جماعات إرهابية إجرامية منظمة، تعمل على تدمير الوطن ونشر الإرهاب.

وأضافت “العشماوى” أن هؤلاء القراصنة يستغلوا غياب وعى الأطفال وعدم نضجهم وقدرتهم على التمييز بين إيجابيات وسلبيات ما يحصلون عليه بيسر وسهولة من الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: “الدراسة ترتكز أيضاً علي تبعات العنف وتكاليفه حيث أن “العنف ضد الأطفال يؤثر على الاستثمارات فى رفاه الطفل وصحته وتعليمه، كما يؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية لأجيال المستقبل ، ويعرقل نمو الطفل بجميع جوانبه، بما فى ذلك، النمو البدنى والنفسى والاجتماعي”.

