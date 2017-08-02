الصحة: إضافة 147 سرير رعاية وحضانة بمستشفيات الشرقية

أحمد صبرىأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، عن زيادة عدد أسرة العناية المركزة إلى (69) سريرا، وزيادة عدد حضانات الاطفال الى (78) حضانة، كما تم إضافة (8) ماكينة غسيل كلوي، جاء ذلك ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بمحافظة الشرقية خلال الفترة من يناير الماضى وحتى يونيو 2017

أحمد صبرى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، عن زيادة عدد أسرة العناية المركزة إلى (69) سريرا، وزيادة عدد حضانات الاطفال الى (78) حضانة، كما تم إضافة (8) ماكينة غسيل كلوي، جاء ذلك ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بمحافظة الشرقية خلال الفترة من يناير الماضى وحتى يونيو 2017.

وأوضح الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن أسرة الرعاية التى تم اضافتها حديثا (9) بمستشفى الزقازيق العام، و(5) بمستشفى الصدر بالزقازيق، و(8) بمستشفى ديرب نجم، و(14) بمستشفى فاقوس المركزي، و(6) بمستشفى بلبيس المركزي، و(10) بمستشفى مشتول السوق، و(6) بمستشفى القرين المركزي، و(7) بمستشفى القنايات المركزي، و(4) أسرة بمستشفى أبو حماد المركزي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تطوير أقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة، حيث تمت إضافة عدد (18) حضانة بمستشفى الزقازيق، و(10) بسنهوت المركزي، و(12) ببلبيس المركزي، و(8) بأبو كبير المركزي، و(9) بمشتول السوق المركزي، و(15) بالصنافين التخصصي، (6) بالصوفية المركزي.

وأشار إلى أنه تمت إضافة (15) سريرا جديدا للغسيل الكلوي و(2) ماكينة للغسيل الكلوي بمستشفى سنهوت المركزي، إضافة إلى (6) ماكينات بمستشفى أبو كبير المركزي، كما يتم حاليا تطوير مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى ههيا المركزي.

وقال إنه تم المرور على (4554) مؤسسة صيدلية مختلفة تشمل صيدليات ومخازن للأدوية، وأسفر عن إغلاق (159) مؤسسة صيدلية، وإلغاء ترخيص (37) مؤسسة دوائية، بينما تم ترخيص (114) مؤسسة صيدلية، مضيفًا أنه تم المرور بصورة مفاجئة على المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة ونتج عن هذا المرور، غلق (66) منشأة طبية خاصة من بينها مستشفيات وعيادات ومراكز للاشعة والتحاليل ومراكز طبية، كما تم ترخيص (45) منشأة طبية خاصة بعد التأكد من التزامها بالاشتراطات الطبية ومعايير الوزارة.