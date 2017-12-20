الصحة: إصدار 67 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

بتكلفة 198 مليون جنيه أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار67 ألفا و43 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 198 مليونا و386 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الحالي.وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة

بتكلفة 198 مليون جنيه





أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار67 ألفا و43 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 198 مليونا و386 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الحالي.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 13 ألفا و743 قرارا لعلاج مرضى فيروس “سي” لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف أن القرارات تضمنت 48 ألفا و761 قراراً لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 448 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 29 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.