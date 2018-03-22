الصحة: إصدار 63 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 63 الفا و251 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، فى مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 149 مليونا و255 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 10 الى 15 مارس الحالى. وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير…

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 63 الفا و251 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، فى مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 149 مليونا و255 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 10 الى 15 مارس الحالى.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 13 ألفا و 988 قرارا لعلاج مرضى فيروس “سي” لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف ” كاظم ” أن القرارات تضمنت 45 ألفا و109 قرارات لإجراء عمليات جراحية، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 573 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف على 49 مواطنا من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.