الصحة: إصدار 59 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

متابعات أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 59 ألفا و318 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 134 مليونا و119 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 14 إلى 19 أبريل الحالي. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة ل

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 59 ألفا و318 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 134 مليونا و119 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 14 إلى 19 أبريل الحالي.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 13 ألفا و682 قرارا لعلاج مرضى فيروس “سي”، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأشار إلى أن القرارات تضمنت 41 ألفا و400 قرار لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 527 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 33 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

من جانبه ، لفت الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، تم مناظرة 90 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.