الصحة : إصدار 57 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 57 ألفًا و812 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، في مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 128 مليونًا و112 ألف جنيه، في الفترة من 17 إلى 22 مارس الحالي.وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرار

أحمد صبرى





أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 57 ألفًا و812 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، في مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 128 مليونًا و112 ألف جنيه، في الفترة من 17 إلى 22 مارس الحالي.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 14 ألفًا و82 قرارًا لعلاج مرضى فيروس “سي” لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم أن القرارات تضمنت 39 ألفًا و587 قرارًا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 538 مواطنًا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهّزة، فيما تم الكشف الطبي على 32 مواطنًا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.