الصحة: إصدار 147 ألف قرار علاج على نفقة الدولة

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 147 ألفًا و117 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 16 سبتمبر الماضى حتى 5 أكتوبر الجاري، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة 325 مليونًا و924 ألف جنيه.وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن من بين تلك ا



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 147 ألفًا و117 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 16 سبتمبر الماضى حتى 5 أكتوبر الجاري، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة 325 مليونًا و924 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن من بين تلك القرارات 32 ألفا و139 قرار علاج لمرضى فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف “كاظم” أن القرارات تضمنت 102 ألف و706 قرارات لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 1447 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما وقع الكشف الطبي على 123 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا وإرسالها للمريض خلال ساعة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.