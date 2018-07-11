الصحة: إصدار 132 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 424 مليون جنيه

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 132 ألف و21 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 424 مليون و463 ألف جنية، وذلك في الفترة من 9 يونيو 2018 الى 5 يوليو 2018.وأوضح الدكتور عماد كاظم ، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، أنه

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 132 ألف و21 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 424 مليون و463 ألف جنية، وذلك في الفترة من 9 يونيو 2018 الى 5 يوليو 2018.

وأوضح الدكتور عماد كاظم ، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، أنه من بين تلك القرارات 25 ألف و 422 قرارا لعلاج مرضى فيروس “سي” لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف ” كاظم ” أن القرارات تضمنت 93 ألف و13 قرارا لإجراء عمليات جراحة ،وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على ألف و357 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 128 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.



ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة عدد 264 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، انه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال ‪48 ساعة ، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع مديري المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.