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الصحة : إصدار دليل إجراءات مكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الأربعاء إنه تم إصدار دليل إجراءات مكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي، وذلك لضمان القيام بإجراء الغسيل الكلوي بالمستشفيات التي اعتادها المريض في هذا الشأن. وتشير إجراءات مكافحة العدوى إلى متابعة غسيل الحالات البسيطة…

المال - خاص 10:05 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 10:05 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الأربعاء إنه تم إصدار دليل إجراءات مكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي، وذلك لضمان القيام بإجراء الغسيل الكلوي بالمستشفيات التي اعتادها المريض في هذا الشأن.

وتشير إجراءات مكافحة العدوى إلى متابعة غسيل الحالات البسيطة الخاضعة للعزل المنزلي بشكل منتظم في نفس المكان، ونقل الحالات المتوسطة إلى أقرب المستشفيات التي تستقبل خدمة مرضى الكورونا وتوفر الغسيل الكلوي، ونقل الحالات الشديدة والحرجة لمستشفيات العزل، وضبط جرعات الأدوية الخاصة بالكورونا طبقا للحالة مع مراعاة التفاعل الدوائي للأدوية المصاحبة.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي بشأن الشكاوى والإستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لتوفير سيارات إسعاف ومسحات وأسرّة بالمستشفيات لأي من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتم تلبية متطلبات 7 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه فني معمل لأخذ مسحات بإحدى الدور؛ وذلك مراعاة لعدم إمكانية تنقل الحالات.

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بقلم المال - خاص

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