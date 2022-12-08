«الصحة»: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ 8 ألاف من أعضاء المهن الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 8 آلاف و938 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 7 آلاف و218 ترخيص جديد لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ1720 أخرين، لافتًا إلى منح 628 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و54 ترخيص للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 14 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 6 بنوك دم، و6مراكز للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في شهر سبتمبر 17 خبير أجنبي.

وقال «زكي» إنه تم المرور على 5 آلاف و676منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومخالفة اشتراطات الترخيص، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف “زكي” أنه تم المرور على 62 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين مستشفيات ومعامل وعيادات خاصة داخل الفنادق، وذلك ضمن المشاركة في تأمين فعاليات مؤتمر المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ للتأكد من المعايير والإشتراطات الصحية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.