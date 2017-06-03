الصحة: إصابة 35 مواطنًا فى حادثى سير بمطروح والفيوم

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، عن إصابة 35 شخصا فى حادثى سير بمحافظتى الفيوم ومرسى مطروح، حيث انقلب ميكروباص بالطريق الاقليمى التابع لمحافظة الفيوم مما ادى الى اصابة 21. وأشار الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف الى انه تم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام بمشار

أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، عن إصابة 35 شخصا فى حادثى سير بمحافظتى الفيوم ومرسى مطروح، حيث انقلب ميكروباص بالطريق الاقليمى التابع لمحافظة الفيوم مما ادى الى اصابة 21.



وأشار الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف الى انه تم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام بمشاركة 13 سيارة.



بينما انقلبت سيارة نصف نقل بالطريق الدولى الساحلى التابع لمحافظة مرسى مطروح أدى الى اصابة 14 شخصا وتم نقل المصابين الى مستشفى مطروح العام بمشاركة 8 سيارات اسعاف.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الإصابات فى كلتا الحادثتين تراوحت بين كدمات وجروح قطعية وكسور وخدوش وسحجات وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.