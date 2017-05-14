الصحة: إصابة 17 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

وكالات:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن إصابة 17 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس بطريق البحر الأحمر (سفاجا- الغردقة).
وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 11 سيارات إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط، وفور إبلاغ الهيئة بالحادث.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدا توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.