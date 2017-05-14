الصحة: إصابة 17 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

وكالات:أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن إصابة 17 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس بطريق البحر الأحمر (سفاجا- الغردقة).وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 11 سيارات إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط، وفور إبلاغ الهيئة بالحادث.و

وكالات:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن إصابة 17 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس بطريق البحر الأحمر (سفاجا- الغردقة).



وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 11 سيارات إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط، وفور إبلاغ الهيئة بالحادث.