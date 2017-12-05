الصحة: إصابة 16 مواطناً في حادث تصادم بالإسماعيلية

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن إصابة 16 مواطناً إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الصالحية القنطرة اتجاه القنطرة، محافظة الإسماعيلية. وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة الإس

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن إصابة 16 مواطناً إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الصالحية القنطرة اتجاه القنطرة، محافظة الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة الإسماعيلية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.