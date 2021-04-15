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الصحة: إصابة 15 مواطناً ولا وفيات فى حادث قطار الشرقية

فى حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.
المرسي عزت 2:11 ص, الخميس, 15 أبريل 21 2:11 ص, الخميس, 15 أبريل 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 مواطناً فى حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب ٣٣ سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفي منيا القمح المركزي.


ولفت إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفي لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

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وكشف عن خروج ٦ من المصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلي متوسطة ” كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد” وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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بقلم المرسي عزت

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