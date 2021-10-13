لايف

الصحة : إصابة 14 مواطناً باختناقات في حريق بإحدى قاعات مهرجان الجونة (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 14مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر
المرسي عزت 2:59 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 2:59 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 14 مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل 8 حالات إلى مستشفى الجونة وهو الأقرب لموقع الحادث.

اقرأ أيضا  ضبط موظف لعدم تحصيله تكاليف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ 6 حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.

وأكد مجاهد تواجد فرق انتشار طبي سريع تضم فرقاً من مديرية الشؤون الصحية والوزارة مزودة بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.

اقرأ أيضا  اعترافات متهم قتل سيدة أعمال بالقاهرة: «سبتني فدفنتها بحديقة فيلتها بالعلمين» (تفاصيل)

بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم كافة الخدمات الطبية والإسعافية، متواجدة ومتأهبة ضمن خطة التأمين الطبى للمهرجان، بموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأي إصابات.

وشدد «مجاهد» على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع كافة الطوارئ، فضلًا عن توافر جميع الفرق الطبية من مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل وتواصل أعمال التبريد في موقع الحريق.

اقرأ أيضا  الصحة: 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المرسي عزت

ملف الكاتب المرسي عزت

اقرأ أيضاً

استطلاع للحكومة: 59.8% يؤيدون حضور الطلاب داخل المدارس بالعام الدراسي

صفية حمدي 3:24 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 1% لطلاب شمال سيناء

صفية حمدي 3:20 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

درجات الحرارة غدا.. أمطار على شمال الدلتا والقاهرة تسجل 32 للعظمي وأسوان 42

عصام عميرة 3:00 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

لحماية المستهلكين.. الداخلية تشن حملات على المصانع والمخازن العشوائية بالشرقية

أماني عوض 1:44 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

الحماية المدنية تنقذ طفلًا أغلق على نفسه باب الشقة في القطامية

أماني عوض 1:17 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

سحب 3535 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم

أماني عوض 1:06 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21