الصحة: إصابة 12 مواطناً فى حادث حريق مصنع بأسوان

أحمد صبريأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، اصابة 12 مواطناً فى حادث حريق داخل احدى مصانع مدينة كوم امبو، محافظة أسوان.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع ب 16سيارة اسعاف مجهزة، تم إسعاف 7 من المصابين بموقع الحادث وغادروا، حيث كانوا يعانوا جميعاً من حالات ا

أحمد صبري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، اصابة 12 مواطناً فى حادث حريق داخل احدى مصانع مدينة كوم امبو، محافظة أسوان.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع ب 16سيارة اسعاف مجهزة، تم إسعاف 7 من المصابين بموقع الحادث وغادروا، حيث كانوا يعانوا جميعاً من حالات اختناق، فيما تم نقل 5 مصابين الى مستشفى كوم أمبو العام.



وأشار ” مجاهد” إلى أن المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى احدهم يعانى من حريق بنسبة 6% بالزراعين، والثانى يعانى من اختناق، والثالث كدمات متفرقة بالجسد، وتلقوا جميعاً العلاج اللازم وغادروا المستشفى، فيما يتبقي مصاب فقط تحت الملاحظة لديه كسر بالساعد الايسر وجارى تثبيت الكسر له.





ولفت الى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان، كلف وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور ايهاب حنفى، بالتواجد بموقع الحادث لمتابعة مجريات الحادث ورفع تقريراً له، والاطمئنان على حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، مشيراً الى تواجد وكيل الوزارة بموقع الحادث.