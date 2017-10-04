الصحة: إجراء أول عملية قلب مفتوح بجنوب سيناء

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، عن إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى شرم الشيخ الدولى، يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير الخدمة الطبية للمرضى بمحافظاتهم دون الحاجة الى السفر لمحافظة أخرى لتلقى الخدمة.وقال الدكتور أحمد محى القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه تم إجراء العمل

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، عن إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى شرم الشيخ الدولى، يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير الخدمة الطبية للمرضى بمحافظاتهم دون الحاجة الى السفر لمحافظة أخرى لتلقى الخدمة.

وقال الدكتور أحمد محى القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه تم إجراء العملية لسيدة تبلغ من العمر 43 عاما، حيث قام الدكتور محمد الفقى استاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس ورئيس أقسام جراحه القلب بمستشفيات الامانه باجراء تغيير صِمَام ميترالى وثلاثى للسيدة، كانت تعانى من ارتجاع بالصمام الميترالى.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى أن هذه العملية هى الأولى من نوعها بمحافظه جنوب سيناء، لافتا الى أنه كان يتم تحويل المرضى الى مستشفيات القاهره مما يعد عبئا عليهم، بالإضافة الى انتظارهم بقوائم تصل مدتها من ستة اشهر الى عام.

وأكد حرص الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، على إتاحة الخدمة الطبية بجميع تخصصاتها بالمحافظات، حتى لا يتكبد المرضى مشقة السفر لمحافظة أخرى، مشيرا الى أن إجراء مثل هذه العمليات سيعمل بدوره على إنهاء قوائم انتظار مرضى القلب.

وأوضح ” مجاهد ” أن المستشفى سيشهد اليوم اجراء ثلاث عمليات أخرى للقلب المفتوح، ياتى ذلك فى إطار التشغيل التجريبى له تمهيدا للافتتاح الرسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.