الصحة : إجراءات بالمطارات ورفع درجة الاستعداد لمواجهة «كورونا»

أضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن أنه تم رفع حالة الاستعاد داخل الحجر الصحي حيث يتم الان مناظرة جميع الحالات القادمة من الصين بشكل مباشر أو غير مباشر وتوقيع الكشف عليهم منعا لتسرب الفيروس القاتل .

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة زودت المطارات والموانئ بقوى بشرية أكبر لمواجهة احتمالات انتقال سلالة جديدة من فيروس كورونا داخل البلاد، بعد ارتفاع الوفيات في الصين إلى أكثر من 50 حالة، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد، إضافة لوضع خطة للتعامل حال تطور الأوضاع.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة «تن»، أنه تم رفع حالة الاستعاد داخل الحجر الصحي ويتم الآن مناظرة جميع الحالات القادمة من الصين بشكل مباشر أو غير مباشر وتوقيع الكشف عليهم منعا لتسرب الفيروس .

وأكد أنه تم تعميم منشور لكل الجهات التابعة وتوزيع كتيب على أقسام الاستقبال في مستشفيات الداخلية والدفاع والجامعة والوزارة للتعريف بالسلالة الجديدة طبعا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية كما تم عمل برنامج للقاديمن من الخارج لمناظرتهم من خلال مدريات الصحة لاحقا.

وأوضح أن هناك مرورا دوريا على المطاعم الصينية بالقاهرة مشددا على أنه من المبكر الحكم عن أسباب ظهور الفيروس سواء كان من الثعابين أو الخفافيش .