الصحة : إتاحة تحليل جديد بالمعامل المركزية يكشف حالات كورونا الحرجة

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ إن المعامل المركزية بالوزارة أتاحت تحليلا جديدا لتحديد درجة خطورة الحالة المصابة بفيروس كورونا لإعطائها عقار المناعة حال وجود نسبة كبيرة من الضعف في جهاز المناعة .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: “التحليل ده صعب بدأ يبقى في المعامل المركزية وهو الذي يحدد إذا ما كنت الحالات حرجة أم لا وأول ما يطلع 3 أضعاف الطبيعي بندي الدواء من تاني يوم”.

وتابع: “إحنا عايزين بس العيان بتاعنا يخف وعايزين نقلل الإصابات”.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كشفت اليوم عن إتاحة علاج كورونا بأكثر من 320 مستشفى تابعة على مستوى الجمهورية ، بجانب 5400 وحدة صحية بالمحافظات ، فضلا عن إطلاق قوافل طبية تشمل علاج كورونا للمصابين والمخالطين على مستوى المحافظات.

وأكد مستشار وزير الصحة أنه تم إدخال عقار علاج الإيدز ضمن بروتوكول العلاج وحذف عقار التامفلو لأنه لم يحقق نتائج مبهرة مع الإبقاء على عقار هيدروكسي كلوريد .

وتابع وديع: “النهاردة بقى عندنا 320 مستشفى بجانب مستشفيات العزل بجانب المستشفيات الجامعية منتشرة على مختلف أنحاء الجمهورية بجانب توجيه وزيرة الصحة باليوم بإتاحة علاج كورونا لمن يظهر عليه الأعراض دون انتظار نتيجة المسحة لأن المسحة بتاخد من يومين لثلاث أيام”.