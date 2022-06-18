الصحة: أوميكرون مازال موجودا ولا توجد حتى هذه اللحظة متحورات أخرى في مصر (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه مازلنا في أقل معدلات الإصابة المجتمعية بمتحور فيروس كورونا أوميكرون، ونكاد نكون وصلنا إلى رقم صفر في الاحتياج إلى دخول المستشفيات، وفي أقل معدلات الوفيات منذ بداية الجائحة.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم أن الفيروس الموجود في مصر هو أوميكرون وحتى هذه اللحظة لا توجد متحورات، ومن المهم فهم طبيعة فيروس كورونا أنه يتحور ويتغير.

وأضاف عبدالغفار ولكن ما يعنينا هو وجود تحور مرتبط بثلاثة نقاط هي الأكثر انتشارًا والقدرة على مقاومة المناعة المكتسبة والمرض الشديد أو الوفاة.

وأوضح عبدالغفار أن أغلب دول العالم والمنظمات الصحية كانت في بداية أزمة كورونا كانت تسير على استراتيجية صفر إصابات، وذلك وفقًا للمعلومات المتوفرة في ذلك الوقت.

وتابع عبدالغفار أنه في حالة إكتشاف إصابة يتم اللجوء إلي عزل المصاب وفقاً لإصابته سواء كانت شديدة أو متوسطة أو خفيفة، مشيرا إلى أن الدول لجأت في بداية الجائحة إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي للوصول إلي الهدف صفر إصابات لعدم زيادة أعداد المصابين، وتلك الاستراتيجية اختلفت بعد انتشار اللقاحات والممانعة المجتمعية.

و أشار عبدالغفار إلى أن الدول بعد حصول مواطنيها على اللقاحات تتبع الآن استراتيجية صفر احتياج لدخول المستشفيات وصفر وفيات، موضحًا أن جائحة كورونا لم تنته.