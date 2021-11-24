الصبان : منصة IREAD تحتوي على أكبر قاعدة بيانات للكتاب العرب

احتفلت، أمس، شركة IRead Award بالحفل السنوي لتوزيع جوائز مسابقة IRead بدار الأوبرا المصرية. تأسست شركة IRead عام 2019 لصاحبة الفكرة الكاتبة شرين راشد كمبادرة تهدف لإحياء ثقافة القراءة والكتابة في الشرق الأوسط والارتقاء بالوطن العربي من خلال زيادة الوعي بأهميتهم وتأثيرهم على مجتمعنا.

وحرص الحدث، هذا العام، على تكريم كبار الأدباء والشخصيات العامة التي كان لها تأثير واضح في المجتمع، فقد تم توجيه تكريم لأسرة الكاتب الكبيرالراحل نبيل فاروق، ولأسرة الكاتب الكبيرالراحل الدكتور أحمد خالد، ولأسرة المهندس محمود العربي.

أقيمت فاعليات الاحتفالية على أربع مسابقات: أفضل عمل أدبي صاعد، مسابقة مراجعات القراء، مسابقة القصة القصيرة، مسابقة تصويت القراء بعدد إجمالي 44 فائزًا،

كما ضمّت لجنة تحكيم مسابقة IRead Awards نخبة من أكبر الأسماء في العالم الأدبي والثقافي: الكاتب والروائي أحمد العايدي، والكاتب والروائي حسن كمال، والكاتبة والروائية ريم بسيوني، والكاتبة والروائي محمد صادق، والروائية نورعبد المجيد.

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الكتاب هو الركن الركين للثقافة والوعي المجتمعي، ونحن فخورون بوجود شركات تدعم وتشجع على القراءة من جديد، مثل مؤسسة IRead Awards، فهي مبادرة نتمنى وصولها لأكبر عدد ممكن من الشباب، فالقراءة والكتابة لهما أهمية كبيرة في دعم وحماية أية دولة من الانهيار، لذلك تحرص وزارة الثقافة على التعاون مع المؤسسات الخاصة التي تدعم التشجيع على القراءة والكتابة.

وقال الدكتور أحمد جمعة، معاون وزير الشباب والرياضة: تتجه الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم للشباب بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن طريق تقديم برامج ومشاريع خاصة بالنشء والشباب في جميع المجالات الثقافية والفنية كمسابقة “إبداع” التي تم إطلاقها في 12 مجالًا مختلفًا، ونحن على أتمّ الاستعداد، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما يتوافق مع الدولة في بناء الإنسان المصري وإظهار مواهب الشباب.

وقال السيناريست أحمد مراد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة IRead: جاءت فكرة مسابقة IRead Awards السنوية للارتقاء بالثقافة من جديد بين الجيل الحالي في مصر والوطن العربي، ونعمل جاهدين على نشر استعادة مكانة وأهمية الكتابة والقراءة بشكل يومي بين الشباب وتأسيس مواهب التأليف ودعمها ووصلها لأعلى درجات النجاح.

من جانبها قالت إنجي الصبان، عضو مجلس إدارة مؤسسة IRead، “أثبتت النسخة الثانية من مسابقة IRead Awards بأننا لدينا عقول نابغة في مجال الكتابة والتأليف، ويأتي هدفنا الأول من تلك المسابقة تسليط الضوء على تلك المواهب وإعطائهم الفرصة لبداية حياتهم الأدبية.

وأضافت الصبان: كما أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لذلك حرصنا على تقديم التوعية الثقافية وحث الشباب على أهمية الرجوع للقراءة بشكل يومي بطرق سهلة عن طريق استخدام منصة IREAD التي تحتوي على أكبر قاعدة بيانات للكتب والكتاب العرب.

وقالت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لشركة أورنج مصر، “تحرص الشركة بشكل مستمر على تقديم الدعم الكامل للمواهب الشابة ومساعدتهم في إيجاد الفرص لانطلاق أول أعمالهم الفنية والثقافية المبدعة، ولطالما كانت أورنچ مصر من أوائل الشركات دعمًا للمواهب الشابة فمشاركتنا في مسابقة IRead Awards بحضور كبار الأدباء والمفكرين تعدّ من خطوات الشركة لخلق جيل جديد من الموهوبين والمفكرين يحملون على عاتقهم مهمة بناء وإلهام أجيال كثيرة وتمثيل مصر أمام العالم”.

وقال أحمد عبيد، الرئيس التنفيذى لشركة آر إم سي: “سعداء بالمبادرة وفخورون برعاية حدث فريد يثري القطاع الثقافي المصري”.

وصرح الدكتور ممدوح محمد الخضري، المدير التنفيذي لعلامة برو سيفين التجارية للقهوة: تحرص الشركة كمستثمر سعودي على دعم المواهب الصاعدة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي عمومًا؛ وذلك لإثراء المكتبة العربية تفاعلًا مع التقنيات الحديثة التي تدعم مجال القراءة لخلق جيل من المواهب المفكرة الشابة”.

وقال الرئيس التنفيذي، في فلاورد عبد العزيز باسم اللوغاني: “نحن سعداء بأن نكون شركاء النجاح لحفل توزيع جوائز مسابقة iRead، فلاورد تسعى دائمًا لأن تكون شريكًا فعّالًا لمبادرات تدعم الشباب والمواهب الفنية. لطالما كانت مصر من أهم مصادر الإبداع والموهبة في الوطن العربي، ونحن فخورون بوجود مبادرات مثل مبادرة iRead التي تهدف إلى التشجيع على القراءة ودعم المواهب الفنية والإبداعية. وهو شيء ضروري ومهم للنهوض بمجتمعاتنا وتوفير الفرص للشباب لإظهار مواهبهم وعرضها على مستوى محلي وإقليمي ودولي.