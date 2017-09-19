الصباغ: نستهدف تشجيع التصدير لـ 12 دولة أفريقية

سمر السيد قالت شرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت إستراتيجية لتنمية الصادرات بدأ تطبيقها فى عام 2016 وتنتهى فى 2020، ومن ضمنها تشجيع التصدير لـ12 دولة أفريقية فى 5 قطاعات رئيسية، أبرزها الصناعات الكيماوية والهندسية…

سمر السيد

قالت شرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت إستراتيجية لتنمية الصادرات بدأ تطبيقها فى عام 2016 وتنتهى فى 2020، ومن ضمنها تشجيع التصدير لـ12 دولة أفريقية فى 5 قطاعات رئيسية، أبرزها الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية ومواد البناء.

وأضافت الصباغ، فى كلمتها بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى، أن الوزارة بدأت خطوات فعلية تجاه تشجيع شركات القطاع الخاص لانشاء مراكز لوجيستية لوضع البضائع وتسهيل التواجد الدائم بالقارة الأفريقية، كما تم إنشاء خط ملاحى فى كينيا.

ولفتت إلى أنه من أبرز نتائج الخطة هو زيادة إجمالى الصادرات 3 مليارات دولار، خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل، قالت إن الوزارة دربت 2000 مصدر متخصص تصدير ولوجيستيات بمركز تدريب التجارة الخارجية، ضمن خططها لتدعيم وتعزيز الصادرات.

وقالت إنه من المقرر افتتاح مركز لتنمية قدرات ودعم المصدرين تابع للوزارة، نهاية شهر سبتمبر الجارى، ويهدف المركز لمساعدة المصدرين وخلق كوادر متخصصة.

وذكرت أن خطة الوزارة لتشجيع الصادرات تتمثل فى الوصول بها إلى 34 مليار دولار فى عام 2020، ولذا يتم استهداف الأسواق حاليا لتحقيق ذلك.