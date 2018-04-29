الصباح: التكنولوجيا المالية تفرض تحديات جديدة أمام البنوك العربية‎

سهير محمد وسيد بدر قال محمد جراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن التكنولوجيا المالية أصبحت عنوانًا أساسيًا من عناوين التطور المصرفي العربي والدولي، موضحًا أن شركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية تتنافس مع المصارف لبيع الخدمات المالية والحلول للمستهلكين.

سهير محمد وسيد بدر

قال محمد جراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن التكنولوجيا المالية أصبحت عنوانًا أساسيًا من عناوين التطور المصرفي العربي والدولي، موضحًا أن شركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية تتنافس مع المصارف لبيع الخدمات المالية والحلول للمستهلكين.

وأشار خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المصارف حول التكنولوجية المالية، إن هذا التطور يفرض تحديات جديدة أمام السلطات الرقابية والإشرافية نحو خلق إطار جديد جدير بالثقة فى السوق المالية، ويفرض هذا التطور وجود ما يسمى الرقابة التكنولوجية بجانب التكنولوجيا المالية.

