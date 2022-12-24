الصالون البحري في بورسعيد يناقش هيكل مركز «التحكيم» (صور)

انعقد الصالون البحري المصري على هامش فعاليات احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ66 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي 1956_عيد النصر.

واستقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أعضاء الصالون البحري المصري ومحافظ بورسعيد السابق اللواء أحمد عبد الله، و اللواء بحري محمود متولي الأمين العام للصالون البحري المصري، واللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله مساعد الأمين العام لفرع بورسعيد.

وخلال الصالون، أكد المستشار أيمن عبد الغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في كلمة أن مصر خلال خمسين عاما مضت منذعام 1972وحتى الآن خسرت أمام التحكيم الدولى 5 قضايا من إجمالى 17 قضية تحكيم دولي.

واستعرض الدكتور محمد على إبراهيم مؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات ورئيس الجمعية العلمية للنقل تفاصيل الهيكل التنظيمي المقترح لمركز التحكيم البحري المزمع إقامته ببورسعيد.

ولفت إلى أن التحكيم يعد شرطا رئيسا فى العقود الدولية وبورسعيد بموقعها الجغرافي مؤهلة لاستقبال محكمة تحكيم بحري تجارى حيث تتحكم قناة السويس فى ١٢ %من حركة التجاره البحريه و٢٠% من حجم تجارة الحاويات العابره للقناه

وقال إن اتجاه الدولة لإنشاء مركز لوجستي بشرق بورسعيد ووجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يؤهل بورسعيد لاستضافة المركز على أرضها.

وأرجع ذلك إلى قربها من دمياط التى بها منصات الغاز الطبيعي والشركات الدولية التى يمكن أن تكون محل نزاع بين الأطراف، بجانب منطقة شرق بورسعيد التى تحوى العديد من المشروعات البحريه ذات عقود وشركات دولية فى احتياج أيضا لوجود مركز لفض المنازعات حيال نشوبها بين أطراف التعاقد.

وأكد أن المركز الذي يتم حاليا إعداد هيكله التنظيمي من المزمع أن يشمل مجلس أمناء ولجان استشارية وتنفيذية وجهاز إدارى.

وخلال كلمته، رحب محافظ بورسعيد، باللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق، و أعضاء الصالون البحري المصري.

وقال محافظ بورسعيد خلال كلمته “نتحدث اليوم عن الاستقرار وٱثاره على استكمال التنمية وتحقيق الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية، مقارنة ذلك بما عانته الدولة من أحداث عصيبة خلال السنوات الماضية.



وفي كلمته، هنأ اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق أهل بورسعيد بعيد النصر، متحدثا عن خطة الدولة المصرية لتطوير شرق بورسعيد والتي بدأت خطواتها الفعلية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى إنشاء مدينة مليونية جديدة تشمل كافة مقومات التنمية.

كما تقدم اللواء أحمد عبد الله بالشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، على لمسة الوفاء في إطلاق اسم “اللواء أحمد عبد الله” على أحد المشروعات الكبرى في مجال الطرق، متمنيا لمحافظة بورسعيد استكمال مشروعات التنمية لتكون قاطرة لمصر بأكملها.

وخلال كلمته ، هنأ اللواء بحري محمود متولي أمين عام الصالون البحري المصري ، أهالي بورسعيد بالعيد القومي، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعوة أعضاء الصالون البحري المصري، ومتمنيا استمرار النجاح والرخاء والتطور.

وتطرق الأمين العام للصالون البحري المصري للحديث عن أهمية الصالون البحري والذي أنشأ بهدف نشر الثقافة البحرية و تنمية الاقتصاد الأزرق و ايجاد فرص عمل للشباب ، متحدثا عن استراتيجية عمل الصالون البحري، و نبذة عن مشروعاته ، في إطار التطور الذي يجري بالصالون البحري حاليا.

كما هنأ مساعد الأمين العام للصالون البحري بفرع بورسعيد، محافظ بورسعيد وأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة، مؤكدا على فخره بمشاركة الصالون البحري هذه المناسبة العظيمة.

وتحدث اللواء ا.ح. د محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصرالعسكرية عن العديد من المشروعات التي جرت بالدولة المصرية في أوقات هامة و فارقة في تاريخ الدولة المصرية نتيجة للتفكير والتخطيط الاستراتيجي المميز للقادة العسكريين المصريين.



تأسس الصالون البحري في أغسطس 2012، وهو أحد الصالونات الثقافية المتخصصة والذي يضم نخبة متميزة من المهتمين بالمجال البحري والأعمال البحرية، والاقتصاد والثقافة وشتى العلوم الاجتماعية بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد المرتبط بالبحر ونشر الثقافة البحرية باعتبار مصر دولة بحرية في المقام الأول ومشاركة منهم في النهضة التي تنشدها البلاد.