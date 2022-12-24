«الصالون البحرى» يستعد لعقد مؤتمر دولى للاقتصاد الأزرق العام المقبل

يستعد الصالون البحري المصري لعقد مؤتمره الدولي الأول عن الاقتصاد الأزرق تمهيدا للخروج باستراتيجية لتنمية بحرية وفق أسس علمية.

وقال الدكتور محمود متولى رئيس الصالون إنه يجرى حاليا بالتنسيق مع جامعة عين شمس لإقامة مشروع متكامل لتأصيل التراث البحري عبر عصور مصر المختلفة، لافتا إلى أنه تمت بالفعل قيام ما يقرب من ٢٥ باحثا أثريا بإشراف وزراء آثار سابقين مثل ممدوح الدماطى ومحمد إبراهيم وبمشاركة لجنة تم تشكيلها من أعضاء الصالون البحرى.

وأشار إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه ويستهدف تأصيل التراث البحرى المصري.

جاءت تصريحات متولى خلال ندوة أقامها الصالون اليوم ببورسعيد فى إطار احتفالاتها بعيدها القومى بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق واللواء عبد القادر جاب الله الرئيس التنفيذي لمكتب الصالون ببورسعيد.