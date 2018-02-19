الصالحية الجديدة ترفع كفاءة عدد من الطرق بتكلفة 16 مليون جنيه

محمود زكي قال المهندس رمضان خيري رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة إن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليون جنيه. وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أنه يجري أيضًا رفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور بالمدينة، وذلك بتكلفة تقدر بح

محمود زكي



قال المهندس رمضان خيري رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة إن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أنه يجري أيضًا رفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور بالمدينة، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 16 مليون جنيه؛ حيث تقوم الجمعية التعاونية بتنفيذ المشروع ومن المتوقع أن ينتهي خلال العام المالي الحالي 2017/2018.

وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه يجري أيضًا رفع كفاءة أرصفة العمارات السكنية بالمدينة؛ حيث تقوم شركة سمير وسامي للمقاولات بتنفيذ المشروع.

وأشار خيري إلى أن الميزانية الخاصة بالجهاز خلال العام المالي الحالي تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، حيث يتم استغلالها جميعًا في مشروعات خدمية ورفع كفاءة المدينة.

وأكد أنه لا توجد أراضٍ صناعية جديدة بالمدينة مؤكدَا إلى أن جميع الأراضي بالمدينة مباعة بالكامل، موضحًا أن المدينة ليس بها ظهير صحراوي لزيادة الإمداد العمراني والصناعي للمدينة ،مشيرًا إلى أنه يوجد بالمدينة حوالي أكثر من 400 مصنع تعمل في مجالات عدة منها مصانع المواسير البلاستيك وكذلك المواد الغذائية باستثمارات بالمدينة تزيد على 600 مليون جنيه.

