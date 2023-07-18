«الصافي وكونتكت» يقدمان التأمين المجاني لأجهزة موبايلاتي بالسوق المصرية

وقّعت كل من شركة موبايلاتي التابعة لمجموعة الصافي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وشركة كونتكت للوساطة التأمينية التابعة لمجموعة كونتكت المالية، اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها في السوق المصري لتقديم التأمين المجاني لأجهزة وهواتف عملاء شركة “موبايلاتي” لمدة عام، بما يشمل تغطية شاملة للأضرار الخارجية مثل الكسر والحريق والغرق.

وبموجب الاتفاقية يتم تفعيل وثيقة تأمين مجانية لمدة عام كامل لكل مشترٍ للهواتف والأجهزة الإلكترونية من فروع “موبايلاتي” البالغة 20 فرعاً في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن منصة التسوق الإلكتروني لشركة “موبايلاتي” بما توفره من مجموعة ضخمة لكافة المنتجات والهواتف الذكية والإلكترونيات وملحقاتها لأشهر العلامات التجارية العالمية الأكثر مبيعاً حول العالم.

وانفردت شركة “كونتكت للوساطة التأمينية” بالتعامل في كل ما يخص التأمين للعملاء التابعين لشركة “موبايلاتي”، بالإضافة للتأمين على أصول وممتلكات مجموعة الصافي ومشروعاتها في مجالات التوزيع والتجارة والإلكترونيات وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والاتصالات والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والتطوير العقاري، حيث تأسست “الصافي” عام 1986.

ومن جانبها قالت ريم صافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، إن التعاون مع شركة “كونتكت للوساطة التأمينية” إحدى كبرى الشركات الرائدة والمتميزة في قطاع التأمين، يعكس حرص المجموعة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، ولا سيما خدمات ما بعد البيع حيث الانفراد بتقديم التأمين المجاني لأجهزة عملاء “موبايلاتي”، لتصبح الاختيار الأفضل في مصر على الإطلاق.

وأكدت أن القوة والثقة التي تتمتع بها شركة “كونتكت” سوف تنعكس على منتجات وأجهزة “موبايلاتي” لتصبح الأولى في السوق المصري بلا منافس، كما حرصت مجموعة “الصافي” على الاستفادة أيضاً من الخدمات التأمينية لشركة “كونتكت” حيث التأمين على أصول وممتلكات مجموعة الصافي بما يضمن مواصلة النمو والتوسع بكل ثقة وأمان لمختلف مشروعات الصافي.

ومن جهتها أعربت الأستاذة نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، عن سعادتها بتلك الشراكة التي تعتبرها فرصة ناجحة لجميع الأطراف، حيث قالت: “جاء التعاون مع مجموعة الصافي في إطار خطة شركة كونتكت للوساطة التأمينية المتواصلة على توسيع نطاق أعمالها وخدماتها في السوق المصري، وحرصها على التعامل مع كبرى الشركات في جميع المجالات، إذ تسعى الشركة لمساعدة عملائها في الحصول على تغطيات تأمينية تتعلق بكافة موضوعات وشئون حياتهم، في ذات الوقت الذي تسعى فيه الصافي جروب لتأكيد التزامها نحو عملائها وتوفير أفضل الخدمات غير المسبوقة لهم”.

وقال السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية: “إن هذه الشراكة تعكس ما تقدمه الشركة لعملائها من خدمات مميزة، فمنذ اليوم الأول لوجودنا في السوق المصري ونحن نلتزم باستراتيجية طموحة هدفها الأول هو عملائنا، وتنعكس تلك الاستراتيجية على ما نقدمه من منتجات فريدة، وكذلك على التوسعات التي نستهدفها لنكون الأقرب لعملائنا، وهو ما مكننا من بناء قاعدة عملاء ضخمه يستفيدون من خدماتنا ومنتجاتنا عبر قنواتنا البيعية المتنوعة، والأهم من ذلك منحهم الاطمئنان والسكينة، خاصة مع علمهم بوجود شبكة حماية وأمان لمنتجاتهم مجاناً ولمدة عام”.

وكشف خالد فهمي المدير التنفيذي لشركة “موبايلاتي” التابعة لمجموعة “الصافي”، إن تلك الاتفاقية وما تقدمه من خدمات فريدة من نوعها لعملاء “موبايلاتي”، تؤكد حرص الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها، بما يدعم المبيعات لتتصدر السوق بلا منازع، ويأتي ذلك تماشياً مع توسعات الشركة واعتزامها افتتاح فرعين جديدين لتصل بفروعها إلى 22 فرعاً بنهاية 2023.